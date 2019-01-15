Двух полицейских заподозрили в избиении следователей в Уфе

Двух полицейских в Уфе заподозрили в применении насилия по отношению к двум следователям.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Башкортостан, инцидент произошел в декабре прошлого года в отделе полиции №11 Управления МВД РФ по городу Уфе. Двое сотрудников СК прибыли туда для осмотра места происшествия вместе с двумя понятыми.

Начальник дежурной смены и оперативный дежурный применили к следователям физическую силу и вывели их из дежурной части. Подчеркивается, что полицейские знали, с кем они имели дело. Причина конфликта между ними не сообщается.

«Впоследствии один из подозреваемых с целью избежать уголовной ответственности представил фиктивную справку о якобы полученном телесном повреждении в виде перелома руки. В ходе следствия указанный факт был опровергнут», – сообщили в региональном СК.

В отношении полицейских возбудили дело о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.