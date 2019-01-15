Двое вооруженных в масках убили россиянина в Абхазии

В Очамчырском районе Абхазии убили россиянина, проживавшего в республике и работающего автомехаником.

Об убийстве сообщается на сайте МВД Абхазии. По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 14 января в селе Тамыш. Вооруженные люди в масках ворвались в дом россиянина и ранили мужчину в ногу. От полученного ранения он скончался.

Уточняется, что погибшего зовут Михаил Маслов, он родился в Костроме. В доме также находилась жена россиянина.

Первый замглавы Очамчырского района Славик Кучуберия рассказал Sputnik Абхазия, что, по словам жены погибшего, злоумышленников было двое. Когда они пришли в дом, мужчина «вышел к ним, они недолго разговаривали, и между ними началась потасовка».

«Затем в него выстрелили из ружья и убежали», — добавил Кучуберия.

Он также отметил, что у россиянина не было больших денег, поэтому это вряд ли могло стать причиной убийства.