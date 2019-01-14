Жители дома в Шахтах жаловались на проблемы с газом до взрыва

Жители дома в городе Шахты Ростовской области, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спасатели сообщили о возможности дальнейшего обрушения дома в Шахтах, где взорвался газ.

Представитель газовой службы в ходе оперативного заседания рассказал, что жители дома жаловались на утечку газа за месяц до взрыва, передает «Интерфакс».

«Последний вызов по утечке газа 10 декабря в этом доме», — сказал он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с журналистами подчеркнул, что ситуация с газовым оборудованием в доме не вызывала опасений.

«По информации коммунальных служб, в целом ситуация по газоснабжению нормальная, однако в некоторых квартирах имелось индивидуальное газовое оборудование, хотя к данному случаю это не относится», — отметил он.

Напомним, взрыв газа в доме в Шахтах произошел утром 14 января. В результате погиб один человек, семь человек спасены. Судьба еще четверых неизвестна. Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов.