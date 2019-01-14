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Женщина попала в НИИ им. Склифосовского после падения на рельсы в метро

Происшествия

Пенсионерка выжила после падения под прибывающий поезд на станции «Перово» Калининской линии столичного метро.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент с пожилой женщиной произошел в столичном метро утром в понедельник, 14 января.

Отмечается, что 68-летняя пассажирка упала на рельсы под прибывающий на станцию метро «Перово» поезд. Машинист, заметив женщину, применил экстренное торможение, однако поезд по инерции все же накрыл потерпевшую.

Позднее сотрудники УВД на метрополитене вызвали наряд скорой медицинской помощи и, убрав напряжение, извлекли потерпевшую с путей.

По информации ресурса, женщина получила ушибленную рану головы, а также ушибы и растяжения мягких тканей. В настоящее время пенсионерку доставили в НИИ имени Склифосовского для оказания более квалифицированной медицинской помощи.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, а также заказали видеообзор с камеры наблюдения для выяснения обстоятельств случившегося и проверки действий сотрудников метрополитена.

 

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Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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