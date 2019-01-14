Власти выплатят 1 млн рублей семье погибшей при взрыве газа в Шахтах

Глава Ростовской области распорядился выплатить компенсации семье погибшей и пострадавшим при взрыве в жилом доме.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жители многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где утром 14 января взорвался газ, около месяца назад жаловались на утечку.

Как передает «Коммерсантъ», губернатор региона Василий Голубев распорядился выплатить денежные компенсации семье погибшей и пострадавшим в результате частичного обрушения дома в Шахтах.

В частности, родные погибшей при взрыве газа женщины получат 1 млн рублей, а жильцам, получившим в результате происшествия травмы, выплатят от 200 до 600 тысяч рублей.

Напомним, что в настоящее время известно о восьмерых пострадавших при обрушении дома, пятеро из которых были госпитализированы.