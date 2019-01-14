Спасатели укрепляют взорвавшийся дом в Шахтах из-за угрозы обрушения

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Шахтах, где взорвался газ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти семь человек из-под завалов дома в городе Шахты, где утром 14 января произошел взрыв газа. При этом пропавшими после взрыва считаются еще шестеро жильцов частично рухнувшего дома. Уже известно об одном погибшем в результате произошедшего.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время спасатели устанавливают подпорки для укрепления дома в Шахтах из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи приступили к допросам в связи со взрывом газа.

«В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — приводит слова Петренко агентство.

Отмечается, что сейчас в пункте временного размещения после взрыва в Шахтах находятся 23 жильца дома.