Сотрудник ФСИН из Черкесска может сесть на два года за наезд на трех человек

Суд в Черкесске начал рассматривать дело о наезде сотрудником ФСИН на женщину с двумя малолетними детьми.

Как сообщает «Дождь», в отношении младшего инспектора отдела режима и надзора СИЗО-1 по Карачаево-Черкесии Мурата Боташева ведется уголовное дело частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

4 сентября он сбил переходивших в положенном месте дорогу женщину с двумя малолетними детьми. В результате аварии мальчику необходимо установить титановую пластину на череп, а его матери требуется пластическая операция лица и операция на коленях, а четырехлетняя девочка утратила все базовые рефлексы, в частности, она разучилась жевать и глотать.

Сообщается, что водитель полностью признал свою вину. При этом один из свидетелей утверждает, что подсудимый соревновался с водителем другого автомобиля в скорости перед наездом на людей. За совершение этого преступления сотруднику ФСИН грозит до двух лет тюрьмы.