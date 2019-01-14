При крушении Boeing 707 в пригороде Тегерана выжил инженер

В результате крушения самолета Boeing 707 в городе Карадж у Тегерана выжил один человек.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Ирана.

«Среди 16 находившихся на борту самолета людей выжил только инженер самолета», — цитирует агентство заявление.

При этом подчеркивается, что судьба людей, живущих в зданиях на месте ЧП, неизвестна.

Напомним, грузовой Boeing 707 совершал перелет из Бишкека в Карадж. Он должен был приземлиться в аэропорте Пайам, однако по ошибке стал совершать посадку в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением: после приземления воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в жилой район.