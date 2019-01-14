Правоохранители выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке в Москве

В Москве следователи работают на месте гибели рабочего, упавшего с высоты на стройке в центре города.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова, инцидент произошел в столичных Хамовниках неподалеку от станции метро «Кропоткинская».

«При производстве высотных работ по улице Пречистенке в городе Москва двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из мужчин погиб на месте, второй доставлен в медицинское учреждение», — приводит агентство слова Ивановой.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.