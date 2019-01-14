Подростков госпитализировали после драки со сверстниками в Москве

Двух девятиклассников госпитализировали с переломами после драки у торгового центра на юге Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 12 января у торгового центра «Авентура» в районе Северное Чертаново.

Полиция обнаружила у торгового центра двух учеников девятого класса 2003 года рождения.

«Было установлено, что у торгового центра между семи подростками произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате один несовершеннолетний получил перелом носа и ссадины лица, а другой — закрытый перелом костей голени со смещением. Пострадавших доставили в медучреждение», — рассказал источник.

По факту произошедшего проводится проверка, личности участников конфликта устанавливаются.