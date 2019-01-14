МЧС ищет семь человек под завалами рухнувшего после взрыва дома в Шахтах

Спасатели рассказали, что под завалами после частичного обрушения жилого дома в Ростовской области остаются семь человек.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области в понедельник, 14 января, произошел взрыв бытового газа.

Как передает «Интерфакс», в результате частичного обрушения дома после взрыва под завалами оказались порядка семи человек. В настоящее время сотрудники МЧС ищут пострадавших.

Кроме того, ранее из-под завалов уже были спасены двухлетний ребенок и его мать.