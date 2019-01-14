Два этажа обрушились из-за взрыва газа в доме в Ростовской области

В многоэтажном жилом доме в Ростовской области в понедельник, 14 января, произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточнятся, что взрыв произошел в жилом доме в городе Шахты. В результате обрушилось два этажа.

«На девятом и восьмом этажах девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал источник.

Он также уточнил, что дом был построен в 1993 году, в нем 72 квартиры.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа произошел в доме в Магнитогорске. В результате обрушился подъезд дома, 39 человек погибли.