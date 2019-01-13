В больнице Ингушетии умер раненный во время обстрела машины полицейский

Умер один из пострадавших во время нападения на машину сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СУ СК Ингушетии возбудил уголовное дело после обстрела неизвестными на трассе «Кавказ» автомобиля, в котором находились начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время стало известно о гибели одного из троих пострадавших во время обстрела.

По данным источника агентства, двое других раненых полицейских продолжают находиться в реанимации в одном из медучреждений Ингушетии.