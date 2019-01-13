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В больнице Ингушетии умер раненный во время обстрела машины полицейский

Происшествия

Умер один из пострадавших во время нападения на машину сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СУ СК Ингушетии возбудил уголовное дело после обстрела неизвестными на трассе «Кавказ» автомобиля, в котором находились начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время стало известно о гибели одного из троих пострадавших во время обстрела.

По данным источника агентства, двое других раненых полицейских продолжают находиться в реанимации в одном из медучреждений Ингушетии.

 

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Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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