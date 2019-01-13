СК завел уголовное дело после обстрела полицейской машины в Ингушетии

Трое сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД получили ранения в ходе обстрела их автомобиля в Ингушетии.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК, автомобиль, в котором находились начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных, был обстрелян на трассе «Кавказ» 12 января 2019 года около 18:00.

По данным правоохранительных органов, в результате обстрела ранения разной степени тяжести получили три человека, которые позднее были доставлены в Назрановскую городскую больницу. В настоящее время жизни полицейских ничего не угрожает.

По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Предполагается, что покушение на Эльджаркаева и его сотрудников связано с их профессиональной деятельностью.