В Новосибирске задержали мужчину, бросившего зажигательную смесь в бездомных

Новосибирские правоохранители ведут расследование уголовного дела после нападения на группу бездомных.

Как сообщает сайт регионального управления МВД, инцидент произошел в Новосибирске в ночь с 10 на 11 января. Полиции о происшествии стало известно, когда бездомный мужчина поступил в больницу с ожогами.

«Полицейские установили, что в тоннеле теплотрассы на улице Владимировской, где проживали лица без определенного места жительства, между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек», — говорится в заявлении.

В результате нападения один мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Подозреваемый в совершении преступления задержан, ему предъявлено обвинение в соответствии с частью первой статьи 111 УК РФ.