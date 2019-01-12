В Москве мужчину уличили в краже антиквариата у собутыльника на ₽420 тысяч

Полиция задержала москвича, который познакомился на улице с мужчиной, после чего напоил и ограбил его квартиру.

Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в центре столицы в квартире жилого дома в Таганском районе.

В полицию обратилась женщина, чей муж стал жертвой ограбления. Мужчина познакомился на улице с незнакомым человеком, после чего пригласил его к себе домой, где они начали распивать алкоголь. После этого незнакомец похитил из квартиры бронзовые статуэтки стоимостью 420 тысяч рублей.

Позже был задержан предполагаемый преступник: мужчина 1972 года рождения, до этого шесть раз находившийся в местах лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.