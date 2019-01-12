Спасатели ликвидировали пожар в квартире в Новой Москве

Столичные пожарные спасли двух человек при пожаре в квартире жилого дома в Новой Москве.

Об этом агентству «Москва» рассказала пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве. Инцидент произошел рано утром 12 января в Коммунарке.

«Утром 12 января поступило сообщение о возгорании по адресу: поселок Коммунарка, дом 16, где происходило возгорание на кухне в квартире на площади 1 кв. метр», — рассказали спасатели.

Благодаря действиям пожарных из огня были спасены два человека. Одному из них понадобилась помощь врачей «скорой помощи».