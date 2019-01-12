СК проведет расследование после схода вагонов с путей под Иркутском

Иркутские правоохранители выясняют обстоятельства схода с рельсов вагонов грузового поезда.

Об этом сообщает сайт иркутского управления СК РФ. Инцидент произошел в нескольких сотнях километров от областного центра утром 12 января.

«По предварительным данным, 12 января 2019 года в 9 часов 04 минуты по местному времени на перегоне "Делюр — Тыреть" Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 29 вагонов грузового поезда с углем», — рассказали следователи.

В результате происшествия пострадавших нет, однако движение на участке временно перекрыто в обе стороны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.