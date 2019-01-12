Семь человек в тяжелом состоянии после взрыва в булочной в Париже

Минимум 20 человек получили ранения в результате взрыва бытового газа в булочной во Франции.

Об этом сообащет Le Figaro. Инцидент произошел в одном из центральных районов французской столицы: на месте происшествия находятся глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп и парижский мэр Анна Идальго.

Кастанер в Twitter позже написал, что в спасательной операции задействованы более 200 пожарных. Также к зданию булочной прилетают вертолеты для эвакуации людей.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа в булочной. Пострадавшими в результате инцидента являются 20 человек, семеро из которых в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что два человека находятся в критическом состоянии.