Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутии

Сотрудники экстренных служб Якутска эвакуировали несколько десятков человек и ликвидировали пожар в жилом доме.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Якутии, происшествие случилось в ночь на 12 января.

«Испытательная пожарная лаборатория и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску выясняют причину пожара», — заявили в пресс-службе, добавив, что огонь был потушен спустя четыре часа после поступления сигнала о происшествии.

В результате пожара погиб один человек: им оказался пожилой мужчина, живший на втором этаже горевшего дома.