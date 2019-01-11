В МО задержана женщина за кражу крупной суммы денег у соседа по коммуналке

В Подмосковье задержали приезжую из Средней Азии за кражу миллиона рублей у соседа по коммуналке.

Как сообщила агентству «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, женщина проживала в подмосковных Люберцах, где, как полагает следствие, она совершила преступление.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России "Люберецкое" задержана 41-летняя уроженка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в совершении кражи. Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием соседа по коммунальной квартире, незаконно проникла в его комнату и похитила 1,2 миллиона рублей», — рассказала Петрова.

Как выяснили правоохранители, большую часть украденных денег фигурантка перечислила родственникам. В настоящее время она задержана, ей предъявлено обвинение в краже.