Пять человек спасены после пожара в квартире на юго-западе Москвы

Столичные экстренные службы спасли пять человек и ликвидировали пожар в квартире жилого дома на юго-западе Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице, происшествие случилось рано утром 11 января в Теплом Стане.

«11 января в 6:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 35, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Принятыми мерами в 7:10 пожар был ликвидирован», — рассказали спасатели.

Известно, что пожарные эвакуировали из горящей квартиры пять человек, одному из которых понадобилась госпитализация.