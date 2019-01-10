Пожилая бездомная скончалась от переохлаждения в центре Москвы

Врачи реанимации не смогли спасти замерзшую в центре Москвы пожилую бездомную женщину.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 9 января в Тверском районе столицы.

«На улице в Газетном переулке обнаружили женщину с признаками обморожения. На место вызвали "скорую помощь", но пострадавшую спасти не удалось — она умерла в реанимобиле», — заявили в полиции.

При этом в МВД отметили, что умершая могла быть бездомной. В связи с инцидентом проводится проверка.