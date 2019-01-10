Под Калугой мужчина с топором в день своего 40-летия ограбил букмекеров

В Калужской области задержали мужчину, совершившего вооруженное нападение на букмекерскую контору.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу калужского управления МВД, инцидент произошел в Малоярославце.

40-летний житель города в день своего юбилея решил совершить ограбление букмекерской конторы. Вооружившись топором и скрыв свое лицо под маской, грабитель напал на заведение, потребовав от кассира отдать всю выручку.

Украв находившиеся в кассе две тысячи рублей, преступник скрылся с места преступления. При этом злоумышленник выронил топор и часть украденных денег. В настоящее время он задержан.