Кости умершего более года назад человека нашли в шахте лифта дома в Москве

В шахте лифта одного из жилых домов в районе Бирюлево Восточное нашли скелетированные человеческие останки.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что в полицию 9 января обратился мужчина, который заявил, что нашел кости в шахте лифта.

«Оперативники прибыли по указанному адресу и обнаружили в шахте человеческие кости: свод черепа, нижнюю челюсть, две лопатки, две ключицы, 18 позвонков, фрагменты бедренных костей, две плечевые кости, две локтевые кости, две лучевые кости, две большеберцовые кости и крестец. Останкам, предварительно, более года», — сказал источник.

По факту произошедшего проводится проверка, останки направили в бюро судмедэкспертизы.