В Ярославле задержали экс-заключенного, сообщившего о пытках в ИК

Ярославские полицейские задержали бывшего заключенного Руслана Вахапова, рассказавшего о пытках в колонии № 1.

В Facebook фонда «Общественный вердикт» сообщается, что экс-заключенный приехал отметиться по правилам, предписанным административным надзором. «Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину, – написали правозащитники. – Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских». Какие именно требования предъявили Вахапову, не уточняется.

Директор «Русь сидящая» Ольга Романова написала в своем Facebook, что сейчас Руслан Вахапов возглавляет отделение ее фонда в Поволжье.

Напомним, что в 2012 году Руслана Вахапова осудили на восемь с половиной лет строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Мужчина справил нужду на обочине дороги в присутствии несовершеннолетних девочек. По словам Вахапова, он не заметил детей.

В апреле 2017 года Руслан Вахапов сообщил, что его, а также фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и заключенного Евгения Макарова избили в исправительной колонии Ярославля. СК тогда отказался возбуждать уголовное дело. В июне 2018 года Вахапов вышел на свободу.

Дело о пытках в ИК-1 завели летом 2018 года на волне общественного скандала, возникшего после публикации видео, на котором сотрудники колонии пытают Макарова.