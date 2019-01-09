Трех вылезших из-под земли людей задержали в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы троих диггеров, нарушивших пропускной режим охраняемого объекта.
ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 8 января двое мужчин 23 и 36 лет, а также 26-летняя девушка спустились в туннель и пошли гулять в районе речки Пресня, протекающей в коллекторе.
Диггеры вылезли на поверхность рядом с Домом правительства в районе улицы Дружинниковской в Пресненском районе ЦАО. Там их обнаружил и задержал патруль Росгвардии.
На задержанных выписали протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.
Отметим, что диггерами (digger – копатель) называют людей, которые исследуют разные подземные объекты.