Трех вылезших из-под земли людей задержали в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы троих диггеров, нарушивших пропускной режим охраняемого объекта.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 8 января двое мужчин 23 и 36 лет, а также 26-летняя девушка спустились в туннель и пошли гулять в районе речки Пресня, протекающей в коллекторе.

Диггеры вылезли на поверхность рядом с Домом правительства в районе улицы Дружинниковской в Пресненском районе ЦАО. Там их обнаружил и задержал патруль Росгвардии.

На задержанных выписали протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

Отметим, что диггерами (digger – копатель) называют людей, которые исследуют разные подземные объекты.