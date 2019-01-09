Ревность назвали причиной убийства полицейского в Подольске

Убийство полицейского в подмосковном Подольске могло произойти на почве ревности.

Ранее Sobesednik.ru писал об убийстве в Подольске полицейского из Твери, который находился не при исполнении. Сообщалось, что преступление произошло в ходе бытового конфликта.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК, тело полицейского с ножевыми ранениями нашли в квартире Подольска. Погибший гостил у знакомой и выпивал с ее соседом. «Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один нанес другому удар ножом», – пишет агентство.

В убийстве заподозрили 41-летнего жителя Чувашии, которого уже привлекали к уголовной ответственности за покушение на жизнь полицейского.