В Москве из дома майора в отставке украли оружие и алкоголь

Неизвестный ограбил частый дом бизнесмена и майора в отставке в Москве на сумму почти в 1 млн рублей.

Об этом во вторник, 8 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что грабитель выкрал из сейфа с охотничьим оружием два ружья и карабин, патроны, прибор ночного видения, оптические прицелы, бинокль, фонари, охотничьи ножи и два арбалета. Помимо этого вор также забрал хранящийся в доме алкоголь.

Сумма ущерба составила 954 тысячи рублей. На месте происшествия нашли отпечатки пальцев грабителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.