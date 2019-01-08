Мужчина с молотком напал на школьников в Пекине из-за увольнения

Мужчина, напавший на учеников пекинской школы 8 января, бил школьников молотком.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в результате нападения на школьников в Пекине пострадали 20 детей. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пекинского района Сичэн, напавший на детей оказался 49-летним техническим сотрудником школы. Его контракт истекает в конце января. Руководство школы решило не продлевать договор и попросило компанию, которая направила к ним мужчину, подыскать другого кандидата.

Это решение разозлило работника, и он решил выплеснуть злость на детях. Он взял рабочий молоток и напал на школьников.

Отмечается, что жизни детей ничто не угрожает. Преступник был задержан на месте.