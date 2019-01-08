Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Во вторник, 8 января, в квартире многоэтажного дома в районе Отрадное произошел пожар. Двое пострадали.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице, пожар произошел в квартире дома 6 на улице Римского-Корсакова на северо-востоке Москвы.

«По данному адресу, по предварительной информации, происходило загорание в одной из квартир на шестом этаже 12-этажного жилого дома на общей площади около 15 квадратных метров. Оперативно прибывшие пожарные из горящей квартиры спасли двух человек и передали медикам для оказания помощи, из соседних квартир были эвакуированы три человека», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что возгорание было ликвидировано.