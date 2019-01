Дети находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу Пекина

Неизвестный во вторник, 8 января, напал на одну из школ в китайском Пекине и ранил 20 детей.

Об этом сообщает CGTN. Уточняется, что нападение произошло в районе Сичэн. Вооруженный мужчина напал на школу и ранил 20 детей. Троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мотивы мужчины и оружие, которое он использовал, неизвестны. Подозреваемый в нападении задержан.

