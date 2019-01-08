Более 700 домов в Орле остались без воды из-за аварии

В ночь на вторник, 8 января, в Орле произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает «Интерфакс».

«За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла. От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70 тысяч человек, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных», — рассказал Клычков.

Он отметил, что работы по демонтажу поврежденного участка водовода планируется завершить до 18:00 вторника. В город организовали доставку воды.