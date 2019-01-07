Пожарные спасли пятерых взрослых и ребенка из горящей квартиры в САО

Трехкомнатная квартира загорелась в одном из домов на Кронштадском бульваре в Головинском районе на севере Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о пожаре в одном из жилых домов на севере столицы поступило в оперативную дежурную службу в ночь на 7 января.

Выехавшие на вызов сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры шесть человек, в том числе одного ребенка. Спасенных из огня осмотрели медики. Сведений о пострадавших в результате возгорания не поступало.

В настоящее время пожар на площади 10 квадратных метров полностью ликвидирован.