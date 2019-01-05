В Подмосковье проверят санаторий, в котором могли отравиться семеро детей

Подмосковные правоохранители выясняют причины массового отравления детей во время отдыха в санатории.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области, инцидент произошел в городском округе Истра.

«5 января 2019 года в правоохранительные органы Истринского района поступило сообщение о том, что в районную больницу с признаками отравления обратились девять человек: двое взрослых и семь детей в возрасте от 12 до 18 лет, пять из которых были госпитализированы», — сказано в сообщении.

Предположительно, эти граждане могли отравиться во время нахождения в санатории в Истре. По факту случившегося проводится доследственная проверка.