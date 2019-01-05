СК провел проверку после гибели пьяного мужчины под колесами поезда в МО

Подмосковные следователи выясняют обстоятельства гибели человека под колесами пассажирского поезда.

Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ. Инцидент произошел 3 января возле станции «Воскресенск».

«В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 3 января 2019 года в 14:25 на станции "Воскресенск" Рязанского направления и Большого кольца Московской железной дороги, пассажирским поездом сообщения Кисловодск — Москва травмирован 57-летний уроженец Калуги», — сообщили в СК.

Как выяснилось, в момент смерти мужчина был пьян, а на пути он вышел несмотря на то, что находящийся рядом с переходом светофор сигнализировал ему о приближении поезда.