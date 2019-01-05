На западе Москвы спасатели ликвидировали пожар в квартире

Столичные экстренные службы ликвидировали возгорание в квартире в жилом доме на западе города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице, инцидент произошел утром 5 января в Солнцевском районе города.

«5 января 2019 года в 9:08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Солнцевский проспект, дом 23, корпус 2. По данному адресу происходило загорание в квартире на четвертом этаже жилого дома», — рассказали в МЧС.

Благодаря своевременному приезду спасателей удалось избежать распространения огня, площадь которого в момент вмешательства пожарных была незначительной. Из горящей квартиры были спасены три человека, двое из которых — дети.