Гостиницу на окраине Южно-Сахалинска эвакуировали из-за пожара

В Южно-Сахалинске выясняют обстоятельства пожара, из-за которого эвакуировали крупную гостиницу.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России, инцидент произошел ранним утром 5 января в здании отеля «Мега Палас».

В 7:24 утра по местному времени экстренным службам сообщили о возгорании на третьем этаже гостиницы. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь возник из-за короткого замыкания.

В результате инцидента из здания были эвакуированы 117 человек. Пожарные смогли оперативно локализовать и ликвидировать пожар, после чего люди вернулись в отель.