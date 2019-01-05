Дипломаты подтвердили информацию о захвате россиян пиратами у берегов Африки

Российская дипмиссия в Бенине подтвердила информацию о захвате наших моряков пиратами в Гвинейском заливе.

Об этом представители посольства сообщили в Facebook. Ранее Sobesednik.ru писал, что неподалеку от побережья Бенина пираты захватили судно, на котором находились российские моряки, и похитили шесть человек, гражданство которых не уточнялось.

«2 января 2019 г. на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, большинство из которых — граждане России. Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — сообщили дипломаты.

Также известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку в связи с поступившей информацией о захвате российских моряков.