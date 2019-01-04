В Новочеркасске выяснят причины обрушения офисного здания

Ростовские спасатели рассказали о последствиях обрушения стены офисного здания в Новочеркасске.

Как сообщает «Zнак.com» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, инцидент произошел 3 января в центре Новочеркасска на улице Буденновская.

Здание, в котором произошло обрушение, является офисным: там располагалось отделение «Сбербанка» и боулинг-клуб. По информации спасателей, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Площадь обрушения составила 60 квадратных метров. Пострадавшее здание не было газифицировано и электрифицировано. Постройку также ждет обследование на предмет устойчивости.