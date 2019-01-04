В Москве выяснят причины смерти 12-летней девочки

Столичные врачи назвали возможные причины смерти 12-летней девочки, приехавшей в город на праздники.

Как сообщает «Москвоский комсомолец», трагедия произошла в столице в ночь на 4 января. Семья, приехавшая из Среднеуральска, поселилась в одном из хостелов в центре Москвы.

12-летняя девочка должна была посетить Кремлевскую елку, однако вечером 3 января ее самочувствие резко ухудшилось: у ребенка началась сильнейшая рвота.

В районе полуночи в хостел была вызвана скорая, которая застала девочку уже в коматозном состоянии. Позже ребенок умер. Мать скончавшейся заявила, что ее дочь страдала синдромом Ли - генетически наследственным заболеванием, влияющим на развитие нервной системы.