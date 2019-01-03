В ЮВАО завели уголовное дело после поножовщины между двумя женщинами

Женщину госпитализировали после конфликта с поножовщиной в столичном кафе на юго-востоке Москвы.

Как передает ТАСС, ссора между двумя женщинами, закончившаяся ножевым ранением одной из них, произошла ночью 2 января в кафе по улице Донецкая в районе Марьино на юго-востоке столицы.

Отмечается, что в ходе конфликта неизвестная нанесла своей оппонентке 1986 года рождения удар ножом в брюшную полость, после чего скрылась. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вторая участница конфликта разыскивается.