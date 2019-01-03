Под Москвой выясняют причины ДТП, унесшего жизни четырех девушек

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дмитровском районе Подмосковья.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло вечером в среду, 2 января, на 43 км автодороги А108 в Дмитровском районе Московской области.

Уточняется, что в результате столкновения легковых автомобилей Huyndai и Renault погибли четыре девушки, находившиеся в салоне машины южнокорейского бренда.

В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП и виновника произошедшего.