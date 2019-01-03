Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске достигло 36 человек

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жертвами взрыва и последующего частичного обрушения 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске стал 21 человек, а последними из-под завалов извлекли тела двух погибших мужчин.

Как передает «Интерфакс», утром в четверг, 3 января, спасателям удалось найти тела еще трех жертв ЧП — двух женщин и одного мужчины.

Таким образом, в настоящий момент сотрудникам МЧС известно уже о 36 погибших в результате трагедии. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.