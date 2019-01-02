В Донецке остановили движение по подорванному железнодорожному мосту

1 января неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу в Донецке.

Об этом сообщается на сайте МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Уточняется, что неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

Пострадавших и погибших при инциденте нет. Движение по мосту остановлено. Чтобы избежать обрушения моста, установлены фундаментные стаканы, железобетонная опора и фундаментальные блоки.