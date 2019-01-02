Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ленинградской области

В среду, 2 января, в Лодейнопольском районе Ленинградской области четверо погибли при столкновении ВАЗ с Kia.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД по Ленинградской области, авария произошла в 11:30 утра на 206-м км трассы «Кола».

«Женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем KIA под управлением мужчины 1983 года рождения», — рассказал собеседник агентства.

Водитель ВАЗ и пассажир автомобиля, мужчина 2000 года рождения, скончались. Водитель Kia получил тяжелые травмы. Пассажиры авто — женщина 1960 года рождения и ребенок 2008 года рождения — скончались на месте.

Обстоятельства аварии выясняются.