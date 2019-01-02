Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца стабильное

11-месячного младенца, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске, доставили спецбортом в Москву.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что спустя более суток после обрушения дома в Магнитогорске из-под завалов извлекли 11-месячного младенца, который выжил в результате трагедии.

Как сообщает ТАСС, ребенка доставили спецбортом в Москву. Он перенес полет удовлетворительно, его состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что у младенца диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение.

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что из-под завалов дома извлекли 11 тел погибших, передает ТАСС. «Погибли 11 человек, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.

Судьба еще 30 человек неизвестна.

В Следственном комитете в ночь на среду выступили с заявлением о том, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте происшествия не обнаружено. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что причиной взрыва мог стать теракт. В ведомстве подчеркнули, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.