Медики не смогли подъехать к загоревшейся в Магнитогорске "Газели"

В Магнитогорске в ночь на среду, 2 января, загорелась маршрутная «Газель». В результате пожара погибли трое.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство пресс-службу.

В Минздраве Челябинской области агентству рассказали, что медики не могли подъехать к горящему авто.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что маршрутка загорелась во время спецоперации по задержанию террористов, одни из которых якобы скрылся. Официального подтверждения этой информации не поступало.