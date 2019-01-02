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01 января, вторник

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[16:12]Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января
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[14:22]Состояние пострадавших при обрушении моста в парке Горького удовлетворительное

31 декабря, понедельник

[14:06]В первый день нового года в Москве ожидается сильный ветер
[13:42]Подозреваемый в убийстве попутчицы на BlaBlaCar помещен под стражу
[13:26]Суд оставил под стражей полицейских из Уфы по обвинению в изнасиловании
[13:20]Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом
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[11:46]Взрыв в Магнитогорске унес жизни 4 человек, судьба еще 68 неизвестна

30 декабря, воскресенье

[16:04]Девушка оказалась в больнице после попадания под поезд под Москвой
[15:38]Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро
[15:27]"Очень хорошую, со снежком" погоду пообещали москвичам в праздничные дни
[15:02]В МИД РФ объяснили публикацию списка журналистов BBC атакой хакеров
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[10:52]Среди погибших в вертолете в Бурятии мог оказаться известный бизнесмен
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29 декабря, суббота

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Медики не смогли подъехать к загоревшейся в Магнитогорске "Газели"

Происшествия

В Магнитогорске в ночь на среду, 2 января, загорелась маршрутная «Газель». В результате пожара погибли трое.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. 

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство пресс-службу. 

В Минздраве Челябинской области агентству рассказали, что медики не могли подъехать к горящему авто.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что маршрутка загорелась во время спецоперации по задержанию террористов, одни из которых якобы скрылся. Официального подтверждения этой информации не поступало.  

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