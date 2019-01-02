Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до 21

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тела еще двух погибших мужчин.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске 11-месячного младенца.

Как сообщает РИА «Новости», спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух мужчин. Таким образом, число погибших достигло 21 человека. 14 из них опознаны.

Ранее в Магнитогорске также произошло возгорание маршрутки, в которой находились два газовых баллона. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал взрыв газа в доме и возгорание маршрутки не связанными между собой событиями, передает РИА «Новости».

«Дождитесь комментария [следствия] и не распространяйте слухи, пожалуйста... Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят [связанными между собой], а вообще все по-другому. Традиционно все по-другому», — сказал Дубровский.

Напомним, взрыв бытового газа в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате обрушился подъезд десятиэтажного дома.