Собянин принял "непростое решение" и уволил директора парка Горького

В больницах остаются 12 человек, пострадавшие при обрушении моста в московском парке Горького в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и об их «удовлетворительном состоянии». Мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших в больницах и пообещал выплатить каждому до 500 тысяч рублей компенсации, «несмотря на то, что большинство не москвичи».

Также Собянин констатировал, что «администрация парка допустила серьезную недоработку», и дал поручение уволить директора парка Горького Марину Люльчук. «Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал московский мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».